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خطيب مسجد السيدة نفيسة مدافعًا عن سالم عبدالجليل: "ما قال إلا ما ورد في القرآن"
سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف

خطيب مسجد السيدة نفيسة مدافعًا عن سالم عبدالجليل: "ما قال إلا ما ورد في القرآن"

2017-05-11 10:15:02
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رد الشيخ، عبدالله رشدي، إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة، اليوم الخميس على تصريحات الداعية، سالم عبدالجليل، وكيل وزارة الأوقاف السابق، التي كفر فيها المسيحيين.
وكتب رشدي في تدوينه له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”،  ما قال الشيخ سالم إلا ما ورد في القرآن.. أنت تعبد الله الذي هو المسيح وأنا أعبد الله خالق المسيح، أنت تعبد الله الذي مات ثلاثة أيام ثم قام من بين الأموات، وأنا أعبد الله الحي الباقي الذي لا يموت”.
وأردف “أنت تعبد الله المولود من أبيه وأنا أعبد الله الذي لم يلد ولم يولد، أنت تكفر بعقيدتي وأنا أكفر بعقيدتك و لن نتلاقى في هذا الباب”.
واستكمل “لكننا يمكن أن نتلاقى في وطن يسعنا جميعا، نبنيه معا، ونحرسه سويا، يعامل كل منا شريكه بإنسانية وتحضر كما وسعت المدينة الرسول مع اليهود وهم يكفرون به”.

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