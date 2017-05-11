 Moheet on google
الخميس 11 مايو 2017 10:31 صباحاً
روابط سريعة
مصادر مصرية: وصول أول شحنة «نفط عراقي» خلال أيام
بترول ـ نفط ـ براميل نفط‎

مصادر مصرية: وصول أول شحنة «نفط عراقي» خلال أيام

2017-05-11 10:00:43

كشف مسؤول في وزارة البترول، اليوم الخميس، عن أن مصر تتوقع وصول أول شحنة نفط خام من العراق، منتصف مايو الجاري.

وبموجب اتفاق توصلت إليه مصر والعراق، الشهر الماضي، تبيع بغداد 12 مليون برميل من النفط، إلى مصر، لمدة عام.

وبدأ العراق، يوم الخميس الماضي، تحميل ناقلة بمليوني برميل من النفط الخام، لتصديرها إلى مصر.

وفي غضون ذلك، عاودت أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، إمداد مصر بنحو 700 ألف طن شهرياً من المواد البترولية، نهاية مارس، بعد أن توقفت في أكتوبر.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3