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بالفيديو..السبب وراء إنهاء "الغيطي" حلقته على الهواء
الاعلامي محمد الغيطي

بالفيديو..السبب وراء إنهاء "الغيطي" حلقته على الهواء

2017-05-11 10:02:50
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اضطر الإعلامي محمد الغيطي، إنهاء حلقة برنامجه بسبب نشوب مشادة كلامية بين ضيوف برنامجه بسبب أزمة “التوك توك” في مصر و الحوادث التي يتسبب بها سواء كانت سرقة أو اغتصاب.
وأنهى “الغيطي” حلقة برنامجه “صح النوم” المعروض على فضائية “ltc”، قائلا: “هو ده التوك توك في مصر تصبحوا على خير”.



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