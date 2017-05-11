اضطر الإعلامي محمد الغيطي، إنهاء حلقة برنامجه بسبب نشوب مشادة كلامية بين ضيوف برنامجه بسبب أزمة “التوك توك” في مصر و الحوادث التي يتسبب بها سواء كانت سرقة أو اغتصاب.

وأنهى “الغيطي” حلقة برنامجه “صح النوم” المعروض على فضائية “ltc”، قائلا: “هو ده التوك توك في مصر تصبحوا على خير”.