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بالفيديو.. سمير الجمل للإبراشي: أنت جايب ناس "يردحولنا" يا وائل
سمير الجمل

بالفيديو.. سمير الجمل للإبراشي: أنت جايب ناس "يردحولنا" يا وائل

2017-05-11 09:55:52

نشبت مشادة كلامية بين الفنانة المطربة الشعبية جيسي والناقد الفني سمير الجمل على الهواء، بسبب اتهام الأخير لها بأن ما تقدمه “إسفاف” وبعيدا عن الفن.

وقالت جيسي لـ”الجمل” خلال لقائهم ببرنامج “العاشرة مساء” المعروض على فضائية “دريم”: “إنت سمعتني قبل كده”، فرد عليها قائلا: “ومش عاوز أسمعك أصلا”.

وردت جيسي قائلة: “يبقي أنت معقد، أنت إخواني ولا إيه، ياعم أقعد ساكت، ضيقتلي خلقي”، فانفعل الجمل، قائلا: “أنت جايب ناس يردحولنا يا وائل”.



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