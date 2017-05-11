قال وكيل وزارة التموين بكفرالشيخ عماد عبد الغني حبيب إن إجمالي ما تم توريده من القمح منذ بداية موسم توريد المحصول وحتى اليوم الخميس بلغ 121 ألفا و171 طنا.

وأوضح حبيب - في تصريح - أن عملية استلام القمح تتم من خلال 15 منفذا، بالإضافة إلى 9 مراكز تجميع، يتم فيها الاستلام من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية وبنك التنمية والائتمان الزراعي والشركة المصرية القابضة للصوامع، مشيرا إلى أن هناك لجان متابعة من المديرية على مدار اليوم لاستلام الأقماح المُورَدة من المزارعين.

وأكد وكيل الوزارة على مرور لجان من المديرية بصفة مستمرة على شون المحافظة؛ للتأكد من تنفيذ تعليمات الوزارة في استلام القمح من المزارعين والتجار.

يُذكر أن موسم توريد القمح بدأ في منتصف شهر أبريل الماضي.