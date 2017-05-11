أعرب الإعلامي عزمي مجاهد، عن استيائه من ترشح الدكتورة منى البرنس أستاذ الآداب بجامعة السويس لانتخابات رئاسة الجمهورية.

وطالب “مجاهد” خلال برنامج “الملف” المعروض على فضائية “العاصمة” بضرورة وضعها في مصحة نفسية، قائلا: “يلا خليها تسخن وتولع، بس مصر متتهانش بالشكل ده، مش كل من هب ودب يبقى عاوز يترشح للرئاسة”.