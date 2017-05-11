أكد الدكتور حاتم زكى الأمين العام للمجلس العالمي للفرنشايز وعضو الجمعية المصرية لـ”الفرنشايز”، أن فكرة “الفرنشايز” هو منح شركة كبيرة ناجحة حق “الامتياز التجاري” لها لأحد المستثمرين الصغار وتساعده على إدارة المشروع بتجربتها، مؤكدا أن هذا يجنب المستثمرين الصغار مرحلة “الخطأ والتجربة”.

وشدد زكي من خلال لقاءه ببرنامج “ًصباح الخير يا مصر” على القناة الأولى التابعة للتلفزيون المصري اليوم الخميس، على ضرورة التزام المستثمرين الصغار بمعايير الجودة الموضوعة من قبل الشركة الأم صاحبة “الامتياز التجاري” لضمان عدم سحب “الامتياز التجاري”.

وأعلن أن الجمعية المصرية تقوم بإجراء العديد من الندوات لتوعية المستثمرين، وقال : “الحصول على حق الامتياز التجاري لا يحتاج لخبرة سابقة في نشاط الشركة الأم”، مطالبا من المستثمرين الصغار الراغبين في الحصول على “فرنشايز” اللجوء لمحاميهم أو الجمعية أثناء توقيع عقود “الفرنشايز” نظرا لأنها “عقود مركبة” – على حد تعبيره.

وأضاف أن الجمعية تنسق مع مبادرة “إرادة” التابعة لوزارة الصناعة ومركز التنافسية ومجموعة من المتخصصين والحكومة حاليا لعمل مشروع قانون ينظم العمل بـ”الفرنشايز”، مؤكدا أن مصر بها 700 “علامة فرنشايز” من بينهم 300 علامة محلية.

جاء هذا تعليقا على افتتاح المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة أمس الأربعاء المعرض الدولي الـ15 لـ”الفرنشايز” بمشاركة 80 علامة تجارية مصرية وأجنبية.

ومن المقرر أن تقام فعاليات المعرض في الفترة ما بين 10 إلى 12 مايو الجاري من الساعة العاشرة صباحا حتى الثامنة مساء، بالمقر القديم للجامعة الأمريكية بوسط العاصمة المصرية القاهرة.