أفادت مصادر محلية يمنية اليوم الخميس بمقتل 4 عناصر من مليشيات الحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح، خلال مواجهات مع القوات المسلحة اليمنية في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.

وقالت المصادر - وفقا لقناة “العربية” الإخبارية - “إن مواجهات عنيفة بين قوات الشرعية والمليشيات دارت في جبهة السلان بمديرية المصلوب في المحافظة”، مضيفا أن الطرفين استخدما مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، ما أدى إلى مقتل 4 من مسلحي المليشيات وإصابة آخرين.

وفي سياق متصل، أشارت المصادر أيضا إلى استهداف طيران التحالف العربي معسكرا لقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح في جبل عطان، مضيفة أنه سمع دوي انفجار هز أرجاء العاصمة صنعاء، جراء غارة التحالف العربي.