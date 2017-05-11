كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن وفدا اقتصاديا تركيا كبيرا يضم 100 من رجال الأعمال سيزور إسرائيل الأسبوع المقبل.

وقالت الإذاعة العامة الإسرائيلية، إن الوفد سيقوم بزيارة عمل إلى تل أبيب، برغم من التوتر الأخير فى العلاقات بين البلدين عقب تصريحات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بشأن القدس وقانون منع الآذان، مشيرة إلى أن الزيارة تأتى لتلطيف الأجواء من جانب أردوغان بعد هجومه الأخير على تل أبيب.

وأضافت أن هذا الوفد يعد الأكبر، ومن المقرر أن يصل إسرائيل بعد توقيع اتفاق التطبيع والمصالحة بين البلدين عقب الأزمة الدبلوماسية التى نشبت بينهم عام 2010.

وأوضحت الإذاعة الإسرائيلية، أن الوفد سيضم أيضا رئيس اتحاد المصدرين بتركيا، وسيضم أيضا مسئولين اقتصاديين كبار ومدراء شركات كبرى ورؤساء اتحادات كبيرة فى مجالات الطاقة والبناء والطيران والغذاء والزراعة.