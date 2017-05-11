أذاع برنامج “صباح البلد” على قناة صدى البلد، اليوم الخميس، تقرير لزيارة ملكة جمال أوروبا، وملكة جمال بلجيكا مصر في رحلة سياحية.

وأوضحت “أناليس” ملكة جمال بلجيكا، أن زيارتها لمصر هي الرابعة لها، فهي تحب زيارة مصر كثيرا بسبب الطقس الممتع، وأثارها الرائعة، مشيرة إلى أنها قامت بزيارتها الثانية للأهرامات ودخلتها من الداخل وكانت مثيرة للإعجاب.

فيما أعربت ملكة جمال أوروبا “لينتي” عن سعادتها لزيارة مصر والأهرامات، مشيرة إلى أنها استفادت كثيرا من اشتراكها في مسابقة ملكة الجمال للسفر والتعرف على الثقافات الأخرى.