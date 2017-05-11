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افتتاح مقر النيابة الإدارية بدمياط الجديدة اليوم بحضور رئيس الهيئة‎
النيابة الادارية

افتتاح مقر النيابة الإدارية بدمياط الجديدة اليوم بحضور رئيس الهيئة‎

2017-05-11 08:59:58

يفتتح اليوم الخميس المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، يرافقه المستشارين عبد الناصر خطاب وفوزى شحاتة وبحضور الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، واللواء نادر جنيدى مدير أمن دمياط فرع النيابة الإدارية الجديد بمدينة دمياط الجديدة.

ويتكون مقر الفرع الجديد من 6 شقق تكون نواة لمقر النيابة الإدارية بدمياط الجديدة وتخدم مدن ومراكز دمياط الجديدة وميناء دمياط وكفر سعد وكفر البطيخ.

يذكر أنه صدر قرار هيئة النيابة الإدارية بتولى المستشار السيد الشربينى أعمال مدير نيابة دمياط الجديدة المختصة

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