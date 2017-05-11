 Moheet on google
الخميس 11 مايو 2017 08:57 صباحاً
روابط سريعة
الرئيس الفلسطيني يصل روسيا لبحث سبل دفع العملية السلمية
محمود عباس وفلاديمير بوتين ‎

الرئيس الفلسطيني يصل روسيا لبحث سبل دفع العملية السلمية

2017-05-11 08:55:58
وكالات

وصل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء الأربعاء، إلى جمهورية روسيا الاتحادية لبحث سبل دفع العملية السلمية.

ومن المقرر أن يلتقي عباس الخميس، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في منتجع سوتشي على ضفاف البحر الأسود جنوب غرب روسيا، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وسيطلع عباس، الرئيس بوتين على مجمل تطورات الأوضاع العامة في الأراضي الفلسطينية، ومعاناة أبناء الشعب الفلسطيني نتيجة الإجراءات الإسرائيلية “العنصرية”، بحسب “وفا”.

كما يبحث الرئيسان سبل دفع العملية السلمية، والعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها وتنميتها في شتى المجالات.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد اعرب خلال لقاء مع صائب عريقات أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية في كانون ثان/ يناير الماضي عن استعداد بلاده لاستضافة اجتماع بين الرئيس عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف أن بلاده ستبذل قصارى جهدها “للمساعدة على إطلاق المفاوضات المباشرة ذات المضمون بين إسرائيل وفلسطين”.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3