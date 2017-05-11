وصل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء الأربعاء، إلى جمهورية روسيا الاتحادية لبحث سبل دفع العملية السلمية.

ومن المقرر أن يلتقي عباس الخميس، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في منتجع سوتشي على ضفاف البحر الأسود جنوب غرب روسيا، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وسيطلع عباس، الرئيس بوتين على مجمل تطورات الأوضاع العامة في الأراضي الفلسطينية، ومعاناة أبناء الشعب الفلسطيني نتيجة الإجراءات الإسرائيلية “العنصرية”، بحسب “وفا”.

كما يبحث الرئيسان سبل دفع العملية السلمية، والعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها وتنميتها في شتى المجالات.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد اعرب خلال لقاء مع صائب عريقات أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية في كانون ثان/ يناير الماضي عن استعداد بلاده لاستضافة اجتماع بين الرئيس عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف أن بلاده ستبذل قصارى جهدها “للمساعدة على إطلاق المفاوضات المباشرة ذات المضمون بين إسرائيل وفلسطين”.