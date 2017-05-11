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مدرسة تروي تفاصيل تعرضها للضرب على يد ولية أمر
فاطمة عبد الفتاح، معلمة

مدرسة تروي تفاصيل تعرضها للضرب على يد ولية أمر

2017-05-11 09:48:58
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روت فاطمة عبد الفتاح، معلمة، كيف تم الاعتداء عليها من قبل إحدى أولياء الأمور لطالبة داخل المدرسة.

وقالت “عبد الفتاح”، في تصريحاتها لبرنامج «العاشرة مساءً» على قناة «دريم»، إن والدة طالبة اعتدت عليها من خلال جذبها من الطرحة، وليّ رقبتها للخلف؛ بسبب حدوث مشادة بينهما.

وأضافت أن التقرير الطبي أثبت أن والدة الطالبة تسببت في حدوث انزلاق غضروفي في ثلاث فقرات برقبتها، ما تسبب في أنها مهددة بالتعرض للشلل.



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