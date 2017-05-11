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الخميس 11 مايو 2017 08:48 صباحاً
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عوارة: لم أرفض منح الموظفين العلاوة وطالبت أن تكون على "الأساسي"‎
مجلس النواب ـ مجلس الشعب

عوارة: لم أرفض منح الموظفين العلاوة وطالبت أن تكون على "الأساسي"‎

2017-05-11 08:48:03

أكد النائب جلال عوارة، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إنه لم يرفض منح الموظفين العلاوة، متابعًا أردت أن تكون علي الراتب الأساسي بأثر رجعي، موضحًا أن السبب الرئيسي لخلافه مع الحكومة ليس بسبب العلاوة، ولكن هناك تضارب في الحكومة بسبب العرض.

وأَضاف «عوارة»، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الحكومة تغيب لديها مفهوم العدالة عندما صنفت موظفي الدولة بمخاطبتها لهم بقانون الخدمة المدنية والثاني غير المخاطب بالخدمة المدنية، مؤكدًا أن هذا ليس من الإنصاف ولابد العمل على رفع مستوى الاثنين.

وأوضح وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن الجميع يعرف ظروف الشعب المصري خاصة الموظفين العاملين بالدولة، والكل يريد تحسين أحوال الموظفين وزيادة رواتبهم بدلا من معاناة ظروف الحياة.

ولفت إلى أن هناك فوضى وفتاوى شاذة تضرب الأمن القومي وتسعى لوقيعة الأمة، موضحًا أنه أصبح لدينا مجلس أعلى للإعلام برئاسة الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد لذلك هي المسئولة عن مواجهة هذه الفوضى وحماية المصريين بما يظهر في الإعلام.

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