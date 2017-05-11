أكد المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أمس، الأربعاء، عقب تأهل فريقه لنهائي دوري الأبطال الأوروبي بعد إزاحة أتلتيكو مدريد في نصف النهائي ، نحن ريال مدريد ونتمتع بخبرة أكثر وقد أظهرنا ذلك.

وقال رونالدو خلال لقائه على قناة بى أن سبورتس، إنه سعيد للغاية للوصول لنهائي التشامبيونز، مشيرًا إلى أن الفريق استحق ذلك؛ لأننا كنا الأفضل في المباراتين، نحن في غاية السعادة.

وحول النهائي أمام يوفنتوس، قال كريستيانو رونالدو، إن لا شيء سهل، من أجل الفوز بدوري الأبطال يجب القتال حتى النهاية، إنه نهائي محسوم بنسبة 50%، كل شيء وارد، أرى أن الفريق جيد و سنلعب النهائي ونفوز به.

وأضاف أن الفريق في حالة رائعة سواء الذين يلعبون أكثر والذين يلعبون أقل، لدينا قائمة كبيرة، ولدينا خيارات متعددة ونكشف عن ذلك كل الأسابيع”.

واختتم: نعود الآن لليجا ،نريد الفوز بها بشدة وتراودني آمال عريضة قبل أن يتم شكرا للدعم الذي منحه لنا الجمهور اليوم، نلتقي في كارديف، إلى الأمام يا ريال مدريد.