استنكر الإعلامي أسامة كمال، تصريحات الشيخ سالم عبدالجليل، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، “المسيئة للأقباط”، مطالبًا الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمحاكمته ومحاسبته بعد وصف المسيحيين بأن “ديانتهم فاسدة”.

وطالب كمال من خلال برنامج “مساء دي إم سي” المعروض على فضائية “دي إم سي” بمحاكمة الداعية الإسلامي قانونيا.

ووجه كمال رسالة لـ”عبدالجليل” قائلا: “أرجو أن تراجع نفسك، وأحب أذكرك أنه مش مهمتنا إننا نحاسب الناس على دينهم ونكفرهم”.