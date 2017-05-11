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لقاء مفتوح مع وزير الشباب بنقابة الصحفيين.. اليوم‎
خالد عبدالعزيز - خالد عبد العزيز

لقاء مفتوح مع وزير الشباب بنقابة الصحفيين.. اليوم‎

2017-05-11 08:40:27

تنظم لجنة النشاط بنقابة الصحفيين، لقاءً مفتوحًا مع وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز لمناقشة برامج الشباب وملفات الصحفيين.

ويعقد اللقاء ظهر اليوم، الخميس، بحضور نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة، وأعضاء مجلس النقابة، وبحضور عدد من أعضاء الجمعية العمومية.

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