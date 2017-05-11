تستأنف محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم، الخميس، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، محاكمة 28 متهمًا، بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية دمياط الإرهابية”.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم تأسيس جماعة على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، وتعريض السلم العام للخطر، واعتناق أفكار تكفيرية للحاكم، إلى جانب استحلال الكنائس واستهداف لمنشآت العامة والخاصة، وحيازة الأسلحة وتصنيع المفرقعات اللازمة لذلك.