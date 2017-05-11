شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة اليوم، الخميس، إلغاء 3 رحلات طيران لعدم جدوى تشغيلها اقتصاديًا وانخفاض عدد الركاب الحاجزين عليها، وتأخر إقلاع الطائرة اليمنية المتجهة إلى عدن 5 ساعات للحصول على تصريح عبور من قوات التحالف العربى .

تلقت السلطات المختصة، إخطارًا بإلغاء 3 رحلات طيران لعدم جدوى تشغيلها اقتصاديًا وانخفاض عدد الركاب الحاجزين عليها هى رحلة الخطوط السودانية رقم 103 إلى الخرطوم والإريترية رقم 361 إلى الخرطوم وأسمرة والمصرية العالمية رقم 510 إلى الكويت.

وتم إعادة الحجز للركاب للسفر على رحلات أخرى بينما تأخر إقلاع رحلة الخطوط اليمنية رقم 601 والمتجهة إلى عدن 5 ساعات للحصول على تصريح عبور أجواء المنطقة من قوات التحالف العربى والتى تشن هجمات على مواقع الحوثيين فى الأراضي اليمنية.