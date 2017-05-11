تستأنف اليوم الخميس محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، نظر إعادة محاكمة 16 متهمًا، صادر ضدهم حكمًا غيابيًا بالسجن المؤبد، بتهمة تبادل إطلاق الرصاص بسبب خلافات ثأرية بين عائلتي “أبو منصور” و”علام” بالصف، والتى أسفرت عن مقتل شخصين.

كان مركز شرطة الصف تلقى بلاغًا فى 2013 ، يفيد بتجدد الاشتباكات بين عائلتي علام وأبو منصور بدائرة مركز شرطة الصف، بالمعاينة تبين قيام أحد أشخاص عائلة علام بإطلاق النيران على شخص بعائلة أبو منصور بقصد الأخذ بالثأر عقب وفاة شخص في العائلة الأولى الأمر الذى دفع عائلة أبومنصور بالتوجه لمنازل عائلة علام وإشعال الحرائق في مزارعهم ومنازلهم الأمر الذى ترتب عليه إصابة ثمانية أشخاص بينهم أطفال وسيدات.

وتعود القضية إلى خصومة ثأرية وقعت بين العائليتن بعدما قام أحد أطراف عائلة أبو منصور بقتل طرف آخر من عائلة علام وحقنا للدماء قضت المحكمة العرفية على عائلة أبو منصور بدفع مبلغ 600 ألف جنيه وبالفعل قام كبار عائلة أبومنصور بتقديم الدية لعائلة علام، التي لم يكتف شبابها وصمموا على الأخذ بالثأر ورفضوا الدية .