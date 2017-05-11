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الخميس 11 مايو 2017 08:51 صباحاً
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«المرور» تعلن عن أرقام استغاثة «أعطال السيارات» بسبب الطقس
العقيد عماد حماد مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بمرور القاهرة
العقيد عماد حماد مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بمرور القاهرة

«المرور» تعلن عن أرقام استغاثة «أعطال السيارات» بسبب الطقس

2017-05-11 08:51:27
محيط - خالد الريس

أكد العقيد عماد حماد مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بمرور القاهرة، أن درجات الحرارة المرتفعة  كان لها تأثير على الحالة المرورية بكوبري “6 أكتوبر” ونفق الأزهر والعديد من الطرق والمحاور، موضحا أن الطقس الحار قد يؤدي إلى تعطل السيارات.
ونصح قائدي السيارات بفحص المياه ودورات التبريد وحالات الاطارات بسياراتهم لتجنب أعطال الطقس الحار، مطالبا المواطنين بالاتصال هاتفيا برقم “136” في حالة تعطل السيارة بطرق تفتقر لخدمات مرورية.

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