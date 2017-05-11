تنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم، الخميس، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، محاكمة 10 متهمين من بينهم 3 هاربين، في اتهامهم بحرق سيارتى شرطة بمنطقة البساتين في يناير من عام 2014، والمعروفة إعلاميًا بـ”أحداث عنف البساتين”.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين محمد سعيد الشربينى، وسامى زين الدين وعفيفى عبد الله المنوفى، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها، الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتظاهر بدون تصريح، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، وتكدير السلم العام، وترويع المواطنين، وحرق سيارات تابعة للشرطة.