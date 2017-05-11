سحر نصر: إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار قبل شهر رمضان2017-05-11 08:30:44
قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أنه كان هناك لقاء مع ممثلى كبرى الشركات الأمريكية؛ على هامش زيارتي لواشنطن ، ، مؤكدة أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار ستصدر قبل شهر رمضان.
وأضافت “نصر”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث في مصر” على فضائية “إم بي سي مصر”، أن الهدف من اللقاء مع المستثمرين الأمريكيين هو الإجابة عن تساؤلات بشأن الأوضاع الاستثمارية فى مصر.
وتابعت وزيرة الاستثمار، أن زيارة وفد المستثمرين الأمريكيين كانت نتيجة لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية، وحرصنا على تأكيد مزايا قانون الاستثمار الجديد للمستثمرين؛ مضيفة “نهدف من خلال قانون الاستثمار الجديد حل المشكلات”.
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