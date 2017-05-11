 Moheet on google
الخميس 11 مايو 2017 09:02 صباحاً
روابط سريعة
سحر نصر: إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار قبل شهر رمضان
سحر نصر في لقاء مع مدير شركة اوبر الامريكية

سحر نصر: إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار قبل شهر رمضان

2017-05-11 08:30:44
متابعات

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أنه كان هناك لقاء مع ممثلى كبرى الشركات الأمريكية؛ على هامش زيارتي لواشنطن ، ، مؤكدة أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار ستصدر قبل شهر رمضان.

وأضافت “نصر”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث في مصر” على فضائية “إم بي سي مصر”، أن الهدف من اللقاء مع المستثمرين الأمريكيين هو الإجابة عن تساؤلات بشأن الأوضاع الاستثمارية فى مصر.

وتابعت وزيرة الاستثمار، أن زيارة وفد المستثمرين الأمريكيين كانت نتيجة لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية، وحرصنا على تأكيد مزايا قانون الاستثمار الجديد للمستثمرين؛ مضيفة “نهدف من خلال قانون الاستثمار الجديد حل المشكلات”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3