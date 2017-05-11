يفتتح الدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، وعبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، معرضًا تحت شعار «بأسعار زمان»؛ لعرض سلع ومنتجات شركات الإنتاج الحربي بنقابة الصحفيين، اعتبارًا من اليوم، الخميس، إلى يوم الخميس 25 مايو من الشهر الجاري في الساعة الرابعة عصرًا، بخصومات من 5% إلى 10% للزملاء الصحفيين وأسرهم.

ويضم المعرض، منتجات الشركات التابعة لهيئة الإنتاج الحربي من “ثلاجات وبوتاجازات ومراوح تليفزيونات وغسالات عادية اتوماتيك وأدوات مائدة مطبخ المونيوم واستانلس ستيل وأجهزة الحاسب الآلي وسخانات وأجهزة التكييف”.