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الخميس 11 مايو 2017 08:56 صباحاً
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مصرع 23 قتيلا فى انهيار جدار بحفل زفاف هندى
الشرطة الهندية

مصرع 23 قتيلا فى انهيار جدار بحفل زفاف هندى

2017-05-11 08:54:54
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قالت الشرطة الهندية اليوم الخميس، إن 23 شخصا، لاقوا حتفهم بينما أصيب 30 عندما انهار جدار على الحضور فى حفل زفاف.

وقال بهرات لال مينا المسئول بالشرطة إن الجدار البالغ ارتفاعه 3.6 متر، أنهار مساء أمس الأربعاء، نتيجة الأمطار الغزيرة وسقط على قاعة زفاف بولاية راجستان الغربية أثناء تناول المدعوين العشاء.

وأضاف أن بين القتلى خمسة أطفال.

وعبر رئيس الوزراء ناريندرا مودى فى تغريدة على موقع تويتر عن أسفه للحادث.

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