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سبب عدم التصرف في تحقيقات الكسب مع «آل مبارك»
مبارك

سبب عدم التصرف في تحقيقات الكسب مع «آل مبارك»

2017-05-11 08:25:47

كشفت مصادر قضائية، عن أن جهاز الكسب غير المشروع، ينتظر تقارير الخبراء، بشأن ثروة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وأفراد أسرته، لاتخاذ قرار بالتصرف في التحقيقات، التي تجري معهم في اتهامهم بتضخم الثروة واستغلال النفوذ.

وبدأ جهاز الكسب، التحقيقات في بلاغات اتهام “مبارك” ونجليه “جمال وعلاء”، عقب ثورة 25 يناير فى 2011، ولم يتخذ قراراً بالتصرف في تلك البلاغات، سواء بإحالتها إلى محكمة الجنايات، أو حفظها حتى الآن.

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