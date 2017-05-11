قلق في فرنسا بعد قرار وزيرة البيئة بوقف العمل في المحميات الخاصه بالدلافين

أثار قرار وزيرة البيئة الفرنسية سيجولين رويال ، بوقف استخدام المحميات الخاصة بالدلافين ، القلق والجدل على نطاق واسع من قبل مالكى هذه المحميات الذين يرون أن هذا القرار سوف يوثر على عملية تكاثر الدلافين .

وقد أوضح رودولف دولور رئيس الجمعية الفرنسية للمحميات الحيوانية ومدير حديقة حيوان “بوفال ” ، أن هذه المحميات في حاجة إلى تحسين أحواضها من أجل حماية هذه الدلافين ، وبالفعل قدرت الاستثمارات التى تحتاجها هذه المحميات ما بين 10 - 20 مليون يورو لكل محمية حتى توفر الحياة السليمة لهذة الدلافين