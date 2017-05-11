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مركز التحاليل الجوية: تراجع درجات الحرارة .. ونشاط للرياح بالصعيد وسيناء
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

مركز التحاليل الجوية: تراجع درجات الحرارة .. ونشاط للرياح بالصعيد وسيناء

2017-05-11 08:29:46
محيط - خالد الريس

أكد أحمد فاروق مدير مركز التحاليل التابعة لهيئة الأرصاد الجوية، أن تحسن للطقس وتراجع درجات الحرارة سيحدث ابتداء من اليوم وحتى يوم السبت، موضحا أن ابتداء من يوم السبت سترتفع درجات الحرارة تدريجيا.
وأشار من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” على القناة الأولى التابعة للتلفزيون المصري اليوم الخميس، إلى احتمالية حدوث نشاط للرياح المصحوبة بالأتربة في شمال الصعيد وبعض المناطق بجنوب سيناء، مضيفا أن حركة الرياح في القاهرة أكثر لطفا واستقرارا.

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