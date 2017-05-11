يلتقى الرئيس الروسى فلاديمير، نظيره الفلسطينى محمود عباس “أبو مازن” فى منتجع سوتشى اليوم الخميس .

وقال المكتب الإعلامى للكرملين، وفقا لقناة “روسيا اليوم” الفضائية مساء الأربعاء، بأن الجانبين سيبحثان سبل دعم علاقات التعاون الثنائى بين البلدين .

من جهته، كشف السفير الفلسطينى لدى موسكو عبد الحفيظ نوفل ، إن الرئيسين الروسى والفلسطينى سيبحثان فى سوتشى أيضا نتائج القمة العربية، إلى جانب قضية مكافحة الإرهاب، كما سيتناولان نتائج لقاء عباس مؤخرا مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى واشنطن .

وتوقع السفير الفلسطينى أن يبحث بوتين وعباس مسائل المصالحة الوطنية الفلسطينية والعلاقات بين حركتى فتح وحماس ومكافحة الإرهاب، والتنسيق بين روسيا وفلسطين بشأن هذه القضايا .

و كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ونظيره الفلسطينى محمود عباس أكدا أثناء محادثاتهما تمسك الجانبين بإحلال السلام فى الشرق الأوسط، فيما أعرب الرئيس الأمريكى عن رغبته فى مساعدة الإسرائيليين والفلسطينيين على تحقيق سلام شامل على أساس مفاوضات مباشرة بين الطرفين.