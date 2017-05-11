تنظر محكمة جنايات طنطا، اليوم الخميس، أولى جلسات المتهم باغتصاب والدته ثم قتلها.

وأحال المستشار هشام عبد العال، المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية، عاطل يدعى أحمد م 26 سنة، محبوس مقيم الساحل – شبرا مصر القديمة، لمحكمة جنايات طنطا، فى الجناية رقم 24875 لسنة 2016 جنايات السنطة، والمقيدة برقم 2443 لسنة 2016 كلى غرب طنطا، لمحكمة جنايات طنطا الدائرة الأولى، لقيامه بقتل والدته مستخدما (مفك)، بعد اغتصابها.