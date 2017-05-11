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الجيش يرسل مساعدات طبية للصومال بأمر السيسي
السيسي في مبادرة اسأل الرئيس‎

الجيش يرسل مساعدات طبية للصومال بأمر السيسي

2017-05-11 08:53:07
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أعلنت قناة اكسترا نيوز في نبأ عاجل أن القوات المسلحة أرسلت مساعدات طبية وغذائية للأشقاء في الصومال تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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