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فاطمة ناعوت تطالب بمحاكمة سالم عبدالجليل وإلا!
فاطمة ناعوت

فاطمة ناعوت تطالب بمحاكمة سالم عبدالجليل وإلا!

2017-05-11 08:54:08
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طالبت الكاتبة الصحفية، فاطمة ناعوت، بمحاكمة الداعية سالم عبدالجليل، وكيل وزارة الأوقاف السابق، بتهمة ازدراء الأديان وذلك بعد وصفة الأقباط بالكفار.

وقالت خلال تدوينة لها على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، “إن لم يُحاكم السيد “سالم عبد الجليل” بمادة ازدراء الأديان، فلا مفرّ من أن نكفّ عن الكذب بأن نعدّل اسم المادة (98و) من اسمها الزائف: (ازدراء الأديان) إلى اسمها الحقيقي قانون (ازدراء الإسلام)”.

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