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المديريات تتسلم اليوم «أرقام جلوس» طلاب الثانوية
وزارة التربية والتعليم في مصر

المديريات تتسلم اليوم «أرقام جلوس» طلاب الثانوية

2017-05-11 08:06:34

تسلم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الخميس، المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة، ليتم تسليمها للمدارس الثانوية لتوزع على الطلاب الأحد.
وكانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت أمس الأربعاء، أرقام جلوس الطلاب على موقعها الإلكترونى.
الجدير بالذكر أن طلاب الثانوية العامة يبدأون امتحاناتهم 4 يونيو المقبل ويستمرون حتى 24 من الشهر نفسه، كما أعلنت الوزارة النموذج الرابع للبوكليت أمس الأربعاء، وبالتالى وفرت الوزارة 4 نماذج لتجربة البوكليت تضمن قرابة الـ200 سؤال فى بعض المواد و150 فى البعض الآخر، ما يمثل بنك أسئلة لتجربة البوكليت فى جميع المواد الدراسية لطلاب الثانوية العامة.

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