 Moheet on google
الخميس 11 مايو 2017 09:01 صباحاً
روابط سريعة
هيئة مسح جيولوجي: زلزال شدته 6.8 درجة قبالة القارة القطبية الجنوبية
مقياس ريختر - صورة دلالية

هيئة مسح جيولوجي: زلزال شدته 6.8 درجة قبالة القارة القطبية الجنوبية

2017-05-11 08:12:46
متابعات

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا شدته 6.8 درجة وقع شمالي القارة القطبية الجنوبية أمس، الأربعاء، ولكن من غير المتوقع أن يتسبب الزلزال في حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي).

وأضافت الهيئة أن مركز الزلزال كان على بعد 98 كيلومترا شمال شرقي جزيرة فيسوكوي ضمن أرخبيل جزر ساوث ساندويتش، وهي أراضٍ بريطانية، ووقع الزلزال على عمق عشرة كيلومترات فقط تحت سطح البحر.

وقال المركز الأمريكي للتحذير من أمواج تسونامي في المحيط الهادي، إن من غير المتوقع أن يتسبب الزلزال في حدوث أمواج مد عاتية.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3