قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا شدته 6.8 درجة وقع شمالي القارة القطبية الجنوبية أمس، الأربعاء، ولكن من غير المتوقع أن يتسبب الزلزال في حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي).

وأضافت الهيئة أن مركز الزلزال كان على بعد 98 كيلومترا شمال شرقي جزيرة فيسوكوي ضمن أرخبيل جزر ساوث ساندويتش، وهي أراضٍ بريطانية، ووقع الزلزال على عمق عشرة كيلومترات فقط تحت سطح البحر.

وقال المركز الأمريكي للتحذير من أمواج تسونامي في المحيط الهادي، إن من غير المتوقع أن يتسبب الزلزال في حدوث أمواج مد عاتية.