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رئيس «مكافحة الإدمان»: «الترمادول» متهم رئيسي في تغيير سلوك المصريين
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رئيس «مكافحة الإدمان»: «الترمادول» متهم رئيسي في تغيير سلوك المصريين

2017-05-11 08:06:54
محيط - خالد الريس

أكد الدكتور عمرو عثمان رئيس صندوق مكافحة الإدمان، أن عدد المراكز العلاجية في مصر قد ارتفع خلال الـ4 سنوات الماضية من 10 إلى 19 مركز، مشيرا إلى أن العالم يتجه حاليا من خلال عيادات خارجية.
وأشار عثمان من خلال تصريحات تلفزيونية لقناة “اكسترا نيوز” الفضائية، إلى أنه هناك ارتفاع كبير في نسب الأدمان في مصر حيث تصل نسبة المدمنين في المجتمع حوالي 2 % من الشريحة العمرية “15 سنة” إلى “60 سنة”، مؤكدا أن نسبة المتعاطيين في مصر 10 %.
وأعلن أن 74 % من حالات الإدمان في مصر مدمنين لعقار “الترمادول”، مشيرا إلى أن 79 % من الجرائم تمت “تحت تأثير الترمادول” واصفا إياه بـ”المتهم الرئيسي في تغيير سلوك المصريين”.

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