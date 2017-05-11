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الخميس 11 مايو 2017 07:29 صباحاً
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اليوم .. شريف اسماعيل يشارك في مؤتمر لندن حول الصومال
شريف اسماعيل رئيس الوزراء ‎

اليوم .. شريف اسماعيل يشارك في مؤتمر لندن حول الصومال

2017-05-11 07:29:29
أش أ

يشارك المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ، في مؤتمر لندن حول الصومال ، بالتعاون بين الحكومة البريطانية والحكومة الصومالية والأمم المتحدة.

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