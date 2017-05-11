ضبط 500 مهاجر غير شرعي بالقرب من السواحل الليبية

تمكن خفر السواحل الليبي من اعتراض مركب تكدس فيه نحو 500 مهاجر بينهم 277 مغربيا قبالة مدينة صبراتة “غرب” كانوا ينوون التوجه إلى إيطاليا.

وأظهرت لقطات صورتها منظمة “سي ووتش” غير الحكومية سفينة لخفر السواحل الليبي وهي تقترب لتصبح على بعد أمتار من سفينة تابعة للمنظمة أثناء إسراعها للحاق بالمهاجرين.

وقال أيوب قاسم، المتحدث باسم خفر السواحل في طرابلس: إن الواقعة حدثت على بعد نحو 30 كيلو متر شمالي ساحل ليبيا.

وتابع أنه كان هناك 493 مهاجرا على المركب بينهم 277 مغربيا فضلا عن عشرات البنجلادشيين.

واقتيد المهاجرون إلى قاعدة طرابلس البحرية قبل نقلهم إلى مراكز احتجاز في العاصمة الليبية.

وبحسب المنظمات الدولية يوجد في ليبيا حاليا ما بين 800 ألف ومليون شخص أغلبهم من دول جنوب الصحراء الأفريقية.

وتتعرض المنظمات غير الحكومية التي تعمل في البحر المتوسط منذ أسابيع للانتقاد في إيطاليا بداعى “التواطؤ” مع مهربين يعملون في ليبيا.

ويوجد حاليا ما بين سبعة آلاف وثمانية آلاف مهاجر في 20 مركز احتجاز في ليبيا، بحسب ما أفاد مسئول في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وتنطلق معظم المراكب من غرب ليبيا باتجاه إيطاليا التي لا تبعد أكثر من 300 كلم.