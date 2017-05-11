 Moheet on google
الخميس 11 مايو 2017 07:28 صباحاً
روابط سريعة
اليوم .. اللجنة القنصلية السودانية المصرية المشتركة تعقد اجتماع طارئا بالقاهرة
علم مصر والسودان

اليوم .. اللجنة القنصلية السودانية المصرية المشتركة تعقد اجتماع طارئا بالقاهرة

2017-05-11 07:27:41
أش أ

تعقد اللجنة القنصلية السودانية المصرية المشتركة، بالقاهرة اجتماعا طارئا لبحث السبل الكفيلة بتنظيم حركة دخول مواطني البلدين ومراجعة الضوابط المنظمة للإقامة.

رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3