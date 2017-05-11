أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم الخميس تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حضوره عبر الفيديو كونفرانس الاحتفال ببدء أول إنتاج للغاز الطبيعي بمشروع حقول شمال الإسكندرية ، وتوجيهه بضرورة إنجاز المرحلة الثانية .

ففي صحيفة “الأهرام “، جاءت عناوين الصفحة الرئيسية علي النحو التالي : مصر تبدأ إنتاج الغاز من حقول غرب المتوسط ،و ” الرئيس يشهد افتتاح المشروع ويوجه بسرعة إنجاز المرحلة الثانية .

وتحت العنوانين ، قالت الصحيفة إن الرئيس عبدالفتاح السيسي شهد أمس عبر الفيديو كونفرانس ، الاحتفال ببدء أول إنتاج للغاز الطبيعى بمشروع حقول شمال الإسكندرية، غرب البحر المتوسط العميق، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية.

وأزاح الرئيس الستار، إيذانا بافتتاح المرحلة الأولى من حقول غرب دلتا النيل، بمنطقة امتياز شمال الإسكندرية‪،‬ وشكر الشركتين الأجنبيتين العاملتين بالمشروع ، داعيا إلى تسريع العمل بالمرحلة الثانية للإنتاج قبل عام 2019.

وأشار إلى أن الحافز المبكر للإنتاج هو خدمة الشعب المصرى الذى أثبت أنه شعب عريق ذو حضارة تمتد لالاف السنين ويكافح من أجل المستقبل ، وأكد السيسى أن مصر ملتزمة في حقول أبو ماضي بتقديم كل الدعم اللازم وإيصال الخطوط المطلوبة لتسريع عملية الانتاج.

وأوضح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، في كلمته بهذه المناسبة ، أن المشروع يعكس قدرة الإنجاز على أرض الواقع، حيث تم اختصار مدة التنفيذ في ثمانية أشهر، مع توفير النفقات، و‪أيضا ثقة الشركاء الدوليين باستقرار البلاد سياسيا وأمنيا وبالإصلاحات الاقتصادية.

‬وأضاف أن المشروع يشمل 5 حقول بحرية شمال الإسكندرية، باحتياطيات 5 تريليونات قدم مكعب، ومعدل الانتاج 400 مليون قدم في اليوم، يرتفع تدريجيا إلى 1250 مليون قدم يوميا ، في أوائل عام 2019 ، ويوفر 5 آلاف فرصة عمل مباشرة و 1.8 مليار دولار سنويا، فرقا بين الاستيراد والإنتاج.

من جانبه قال روبرت دادلى الرئيس التنفيذى لشركة بريتش بتروليم البريطانية ، إن هذا المشروع مهم لمصر، وإن الشركة تعتز بالإسهام فيه، معربا عن تقديره دعم الرئيس السيسى لإنجاح المشروع، مشيدا بخطط الحكومة المصرية للوفاء باحتياجات السوق المحلية من الطاقة ، بينما اعتبر توماس رافن الرئيس التنفيذى لشركة ديا الألمانية أن هذا اليوم يوم عظيم لمصر.

وفي سياق آخر ، أبرزت الصحيفة لقاء الرئيس السيسي مع الرئيس الكيني أثناء توقفه بمطار القاهرة وهو في طريقه إلي لندن قادما من كينيا ، وتحت عنوان ( السيسى يبحث مع كينياتا تعزيز التعاون المشترك ) ،قالت الصحيفة ” استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى والسيدة قرينته أمس الرئيس الكينى اوهورو كينياتا والسيدة قرينته خلال توقف طائرتهما بمطار القاهرة في طريقها إلى بريطانيا .

ونقلت الصحيفة تصريحا للسفير علاء يوسف المتحدث باسم الرئاسة ، قال فيه ” إن الرئيس السيسى رحب بالرئيس كينياتا .. معربا عن ارتياحه لحرص الجانبين على استمرار التنسيق والتشاور المشترك بما يسهم في تطوير العلاقات المتميزة بين الجانبين ومصالحهما في المجالات كافة .

وأشارت إلي أن اللقاء جاء بعد زيارة الرئيس السيسى لنيروبى في شهر فبراير الماضى، كما جدد السيسى الدعوة إلى كينياتا للقيام بزيارة رسمية إلى مصر وهو ما رحب به الرئيس الكينى ، معربا عن تطلعه لزيارة مصر قريبا .

وذكر المتحدث الرسمى أن اللقاء بين الرئيسين شهد استعراض أوجه التعاون المشترك بين البلدين وسبل الدفع قدما بالعلاقات بينهما، وخاصة في المجالات الاقتصادية، حيث أكد الرئيسان أهمية عقد اجتماعات الدورة السابعة للجنة المشتركة برئاسة وزيرى خارجيتى البلدين خلال عام 2017.

وأضاف السفير علاء يوسف أن اللقاء شهد كذلك بحث عدد من الموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة تطورات الأوضاع فى دولة الصومال الشقيق، حيث يشارك الرئيس الكينى في مؤتمر تنظمه المملكة المتحدة والصومال والأمم المتحدة، الذى تشارك فيه مصر بوفد برئاسة رئيس مجلس الوزراء، بغرض وضع أسس التعاون بين المجتمع الدولى والصومال في الفترة القادمة لاستيفاء استحقاقاته الدستورية وصولا إلى إجراء انتخابات عامة، وبناء المؤسسات الأمنية والجيش الصومالى، حتى يضطلع بمهامه في مكافحة الإرهاب.

وفي الشأن المحلي،وتحت عنوان ( خلال اجتماعه بوزراء الكهرباء والصناعة والبترول وقطاع الأعمال العام

الرئيس يوجه بإنجاز المشروعات لتحقيق تحسن ملموس في حياة المواطنين) ، قالت الأهرام إن الرئيس السيسي وجه أمس بضرورة مواصلة العمل على إنجاز المشروعات الجارى تنفيذها بحيث تحقق تحسناً ملموسا في مستوى حياة المواطنين ، وتوفر مزيدا من فرص العمل للشباب، مشددا على أهمية سرعة الإنجاز مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة، أسوة بما تم في مشروع حقول الغاز الطبيعى بغرب الدلتا، والذى بدأ إنتاج مرحلته الأولى قبل موعده المقرر بثمانية أشهر.

وأشارت الصحيفة إلي ان توجيهات الرئيس جاءت خلال اجتماعه أمس مع كل من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، والدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام.

وفي هذا الصدد نقلت الصحيفة تصريحا للسفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية ، قال فيه ” إن الرئيس اطلع على الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الجديدة الجارى تنفيذها في إطار العمل على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، ولاسيما في مجالات الطاقة التى شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية من خلال توفير المنتجات البترولية لمحطات توليد الكهرباء، مما ساعد على تلبية احتياجات المواطنين من الطاقة الكهربائية.

وأضاف المتحدث الرسمى أن وزير التجارة والصناعة أكد خلال الاجتماع أنه سيتم خلال أيام طرح 4 مجمعات صناعية جاهزة بالتراخيص في محافظات الصعيد، يتضمن كل مجمع 200 مصنع.

وأشار كذلك إلى قرب الانتهاء من تجهيز أول دفعة من مصانع مدينة الجلود الجديدة بمنطقة الروبيكي، وتزويدها بالماكينات والمعدات اللازمة، لبدء تجارب التشغيل في نهاية شهر مايو المقبل.

كما أشار وزير قطاع الأعمال العام إلى مواصلة جهود إصلاح وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، مؤكداً تحقيق الشركات صافى ربح بلغ 1.6 مليار جنيه فى نهاية العام المالى 2015 / 2016، ارتفع ليصل إلى 2.7 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالى 2016/ 2017.

أما صحيفة ” الأخبار ” فقد أبرزت ، إلي جانب تصريحات الرئيس السيسي ، الزيارة التي يقوم بها رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل لبريطانيا حاليا للمشاركة في مؤتمر حول الصومال ، وتحت عنوان ( شريف إسماعيل يلتقي رئيسة وزراء بريطانيا اليوم بلندن ) و( مشاركة مصر في مؤتمر الصومال من منطلق التعاون مع القارة الأفريقية) ، قالت ” إن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء يتلقى اليوم مع رئيس الوزراء البريطانية تريزا ماي لبحث العلاقات الثنائية بين القاهرة ولندن .

وكان إسماعيل قد غادر صباح أمس مطار القاهرة الدولي متوجهاً إلي المملكة المتحدة للمشاركة في مؤتمر لندن حول الصومال والذي يعقد اليوم بالتعاون بين الحكومة البريطانية والحكومة الصومالية والأمم المتحدة.

وتتضمن فعاليات المؤتمر تنظيم عدد من الجلسات تهدف إلي دعم الأمن القومي الصومالي، وتوفير المناخ اللازم نحو الإسراع في الانعاش الاقتصادي، واستعراض آليات الشراكة المختلفة من أجل تحقيق التنمية.

ومن المقرر أن يصدر عن المؤتمر بيان مشترك، فضلا عن بعض الوثائق من بينها وثيقة (اتفاق الشراكة الجديد)‬ التي تسهم في تأمين الموارد اللازمة لإعادة بناء الصومال.

وأشارت صحيفة (الأخبار ) إلى أن المشاركة المصرية في المؤتمر تأتي استناداً للدور الذي تضطلع به مصر في الدائرة الأفريقية من منطلق تدعيم أواصر التعاون مع دول القارة بما يخدم المصالح المشتركة ، فضلاً عن العلاقات التاريخية التي تربط مصر بالصومال وحرص مصر الدائم علي ضمان الاستقرار والأمن في الصومال ومساعدة هذا البلد الشقيق في دعم قدراته الأمنية وتنميتها بالشكل الذي يخدم مسار التنمية في الاتجاه الصحيح.

وفي نفس السياق ، أشارت الصحيفة إلي مشاركة الجامعة العربية في المؤتمر ، حيث قالت ” تشارك الجامعة العربية برئاسة امينها أحمد أبو الغيط في المؤتمر ، ونقلت تصريحا للسيد محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام ، قال فيه إن مؤتمر دعم الصومال المنعقد في لندن يهدف إلي حشد الدعم الدولي المنسق والمتكامل للحكومة الفيدرالية الصومالية علي عدة محاور رئيسية أبرزها تعزيز قطاع الأمن الصومالي، ودعم مسيرة الإنعاش الاقتصادي، ومساندة أولويات خطة التنمية الوطنية الصومالية للأعوام 2017 - 2019.

وأوضح أن الجامعة العربية كانت قد شاركت في أعمال اللجنة المصغرة المشكلة للتحضير لهذا المؤتمر خلال الأشهر الماضية، كما شاركت مؤخرا في مراقبة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الصومالية، وفي عمل لجان تسوية النزاعات المرتبطة بها.

وفي صحيفة (الجمهورية) وتحت عناوين ( السيسى .. يعطي إشارة بدء الإنتاج في حقول الغاز الكبري ) ، ( تقدير كامل من الشعب.. للعاملين في المشروع الضخم ) ، (الانتاج بدأ قبل الموعد المقرر.. والرئيس يطالب بإنهاء المرحلة الثانية في 2018 بدلاً من 2019 ) ، قالت ” شهد الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس الاحتفال ببدء أول إنتاج للغاز الطبيعي بمشروع حقول غرب الدلتا شمال الإسكندرية وبحضور روبرت دادلي رئيس شركة بريتيش بتروليوم ####“BP” #### البريطانية وتوماس رافن رئيس شركة ###DEA #### الألمانية والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام والدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية والدكتورة نادية صالح محافظ البحيرة ، فضلاً عن عدد من قيادات وزارة البترول والشركات المنفذة.

أعطي الرئيس عن طريق (الفيديو كونفرانس ) إشارة البدء لأول إنتاج من المرحلة الأولي للمشروع. وألقي كلمة أعرب خلالها عن تقديره وتقدير الشعب المصري لجميع المشاركين في هذا المشروع الضخم ، وتمكنهم من بدء الإنتاج قبل الموعد المقرر.

مطالباً إياهم بالتعجيل في إنهاء المرحلة الثانية بحيث يبدأ إنتاجه خلال عام 2018 وليس عام 2019 كما كان مقرراً للمساهمة في تحقيق تطلعات الشعب المصري نحو المستقبل الأفضل ، وهو ما وعد القائمون علي المشروع ببذل أقصي الجهد لتنفيذه.

كان الرئيس قد استمع إلي عرض قدمه وزير البترول ، أشار فيه إلي أن المشروع يعد من المشروعات القومية العملاقة حيث تبلغ احتياطياته المؤكدة 5 مليارات متر مكعب و55 مليون برميل متكثفات ويصل حجم استثماراته إلي 9 مليارات دولار ، مشيراً إلي أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولي للمشروع قبل الموعد المقرر بثمانية أشهر مما يحقق لمصر وفراً يبلغ مليار دولار سنوياً يصل إلي 8ر1 مليار دولار بعد انتهاء تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع.

كما أوضح الوزير أن المشروع يشهد كذلك مشاركة شركتي انبي وبتروجيت في أعمال التنفيذ وذلك في إطار تعظيم دور الشركات المصرية فضلاً عن قيام المشروع بتوفير 5 آلاف فرصة عمل مباشرة وآلاف فرص العمل في الصناعات والخدمات المرتبطة به.. وأشاد المهندس طارق الملا كذلك بدور المشروع في تنفيذ العديد من خدمات التنمية المجتمعية في المجتمعات المحلية المحيطة به في مركزي رشيد وإدكو في قطاعات الصحة والتعليم والبيئة والبنية التحتية وتمويل المشروعات الصغيرة ، وذلك من خلال رصد 100 مليون جنيه من ميزانية المشروع لهذا الغرض علي مدار خمس سنوات تم إنفاق 40 مليون جنيه منها علي مدار عامي 2015 و2016

كما ألقي رئيسا شركتي #### BP وDEA #### كلمتين أعربا خلالهما عن فخرهما بالمشاركة في هذا المشروع العملاق الذي يمثل علامة فارقة في إنتاج مصر من الغاز ، مشيدين باهتمام السيد الرئيس بتنمية وتطوير قطاع البترول والغاز في مصر وحرص سيادته علي توفير الدعم اللازم لإتمام العمل في أسرع وقت ممكن.

من جانبها ، تناولت صحيفة ” الجمهورية ” نشاط مجلس النواب أمس ،وتحت عناوين ( النواب أقرها بموافقة 420 عضواً.. وبعد 4 جلسات للتصويت: 10% علاوة لغير المخاطبين بـ”الخدمة المدنية” بأثر رجعي 11 شهراً ) ، ( الحد الأدني 65 والأقصي 120 جنيهاً شهرياً.. تضاف إلي الأجر الأساسي) ، (25 . 3 مليار جنيه تكلفة العلاوة.. والصرف قبل رمضان ) ، قالت الصحيفة “وافق مجلس النواب أمس علي مشروع قانون العلاوة الذي يمنح بموجبه العاملون بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ، علاوة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسي. وبأثر رجعي 11 شهرا من أول يوليو الماضي.. وذلك بمتوسط ما بين 65 جنيها وحتي 120 جنيهاً عن كل شهر.. وتعد العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه بمجرد إقرارها.

وتمت إحالة المشروع إلي رئيس الجمهورية لتوقيعه تمهيداً لصرف العلاوة قبل شهر رمضان المبارك وتصل التكلفة الي25 . 3 مليار جنيه.

وفي هذا السياق ، نقلت الصحيفة تصريحا للمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب بعد التصويت ، قال فيه ” انتهي الأمر إلي تغليب المصلحة العامة للوطن. والكل فائز.. وأعلن استجابة الحكومة لرغبة المجلس في صرف العلاوة قبل رمضان.

ويستفيد من العلاوة كل من العاملين بقطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص والعاملين بالجهات الطبية والتأمينات والشرطة والقضاء والجامعات وهيئة قناة السويس والهيئة القومية لسكك حديد مصر وهيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية واتحاد الإذاعة والتليفزيون ، بالإضافة إلي الأطباء والمدرسين من أصحاب الكادرات الخاصة والمؤسسات الصحفية ومجلس النواب.

كما تطبق العلاوة علي جميع الكوادر الخاصة مثل أعضاء هيئات التدريس بالجامعات والمراكز البحثية وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي والرقابة الادارية والجهاز المركزي للمحاسبات.

وتطبق كذلك علي وزارات الدفاع والداخلية والخارجية والتعليم والنقل ووزارة الصحة والتضامن والعدل والاوقاف والكهرباء والاستثمار والأزهر الشريف والإسكان ووزارة الزراعة والتموين والصناعة.

وتضم الدولة 331 هيئة مستقلة منها 48 هيئة وقطاعاً لديهما لوائح خاصة تنظم طبيعة نشاطهم الاقتصادي من حيث الأجور والترقية ، بينما 50% من هذه الهيئات لاتعمل طبقا لقوانين محددة وبالتالي سيتم تطبيق جميع بنود قانون الخدمة المدنية عليها.