أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بشدة الهجوم الذي استهدف يوم الثلاثاء قافلة تابعة لبعثة الأمم المتحدة في جمهورية إفريقيا الوسطى على طريق في جنوب شرق البلاد، من قبل عناصر مسلحة يعتقد أنها تتألف من أفراد جماعة أنتي بالاكا.

وأكد الأمين العام في بيان صحفي منسوب للمتحدث باسمه، أن الهجمات ضد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة يمكن أن تشكل جريمة حرب، مناشدًا سلطات جمهورية إفريقيا الوسطى إجراء تحقيق لمحاسبة المسؤولين عن الحادث بأقصى سرعة. كما تقدم الأمين العام بتعازيه الحارة لأسر الضحايا وحكومات البلدان المساهمة بالقوات، متمنيًا الشفاء العاجل للجرحى.

وأسفر الهجوم عن مقتل أربعة من قوات حفظ السلام وإصابة عشرة آخرين بجروح، تم نقلهم إلى بانغي لتلقي العلاج، فيما لا يزال أحد أفراد القوات في عداد المفقودين، وفقا لوكالة “واس”.