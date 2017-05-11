قضت محكمة نمساوية بمنطقة “إنسبروك” بالسجن المؤبد على طالب لجوء أدين بقتل 20 شخصا في سوريا.

وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية “بى بى سى” اليوم الخميس، أن الرجل والذي لم تكشف السلطات عن اسمه، يبلغ من العمر 27 عاما، ووجهت له تهمة إطلاق النار على جنود غير مسلحين أو مصابين في معركة بمدينة حمص.

وينفي الرجل التهم الموجهة له منذ اعتقاله غربي النمسا في يونيو المضي.

ويعتقد أن هذه هي أول قضية، متعلقة بجرائم الحرب في سوريا، تنظر فيها المحاكم النمساوية.

وذكرت تقارير سابقة، نشرتها وسائل الإعلام المحلية أن الرجل أسر إلى آخرين في أحد الملاجئ أنه قتل جنودا من الجيش الحكومي، عندما كان يقاتل في صفوف فصيل من المعارضة المسلحة يدعى “كتائب الفاروق”، وهو مرتبط بالجيش السوري الحر المعارض.

ولكن محاميه يقولون إن كلامه أسيئت ترجمته، وإنه يتوقع أن يستأنف الحكم.