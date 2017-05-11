كشفت المنطقة العسكرية الثانية في اليمن عن إفشال هجوم انتحاري ومقتل انتحاريين اثنين واعتقال ثلاثة في وادي دوعن بحضرموت جنوب شرق اليمن.

وأورد بيان رسمي أوردته قناة “سكاي نيوز عربية” الفضائية اليوم الخميس، عن محاولة فاشلة من العناصر الإرهابية بهجوم بسيارة مفخخة تم تفجيرها في نقطة متقدمة بعيدة عن المعسكر في دوعن.

وأضاف البيان أنه و بعد الانفجار أقدمت سيارة أخرى كانت مرافقة للانتحاري وأطلق مستقلوها من العناصر الإرهابية النار مباشرة على الجنود.

وإثر تبادل لإطلاق النار بين الجنود والعناصر الإرهابية قتل انتحاريان وأسر ثلاثة من العناصر الإرهابية.

وتشهد مديرية دوعن في حضرموت، توترا بين القوات الحكومية التي أعلنت أمس الأول، حالة طوارئ مؤقتة، وبين مسلحين يعتقد أنهم من تنظيم القاعدة ، أقدموا منذ أيام على تفجير مبنى يتبع قوات الأمن.