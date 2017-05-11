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مصرع وإصابة 19 شخصا إثر زلزال في منطقة شينجيانج بشمال غربي الصين
زلزال

مصرع وإصابة 19 شخصا إثر زلزال في منطقة شينجيانج بشمال غربي الصين

2017-05-11 06:50:52
وكالات

لقى 8 أشخاص مصرعهم وأصيب 11 أخرون جراء زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر ضرب محافظة تاشكورقان في منطقة شينجيانج الويغورية ذاتية الحكم بشمال غربي الصين في حوالى الساعة السادسة من صباح اليوم الخميس بتوقيت بكين.
وقال شهود عيان إن هزات ارتدادية حدثت بعد الزلزال.
وتجري أعمال البحث والإنقاذ في أنحاء المنطقة، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.
ووفقا لوكالة أنباء “شينخوا” الصينية الرسمية للأنباء، تم تحديد مركز الزلزال عند ملتقى خط عرض 37.58 درجة شمالا وخط طول 75.25 درجة شرقا، وعلى عمق حوالي 8 كيلو مترات.
وتبعد محافظة تاشكورقان 1250 كيلومترا عن مدينة أورومتشي، عاصمة منطقة شينجيانج، وتقع على الحدود بين الصين وباكستان وأفغانستان وطاجيكستان.

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