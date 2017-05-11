كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن ناديه تلقى عرضا لخوض مباراة ودية ضد نادى بايرن ميونيخ الألماني في دبي يوم 24 مايو الجاري.

وقال عبد الحفيظ، في تصريحات إذاعية، إن مجلس الإدارة عرض الأمر على الجهاز الفنى وهو ما قوبل بالرفض، بسبب ارتباط الأهلي بمواجهة القطن الكاميرونى يوم 23 مايو فى دورى الأبطال الأفريقى إلى جانب ارتباطه بمباراة مهمة فى الدورى أمام منافسه على لقب الدورى وهو مصر المقاصة. وأضاف مدير الكرة أن هناك رغبة لخوض ودية أوروبية كبيرة خلال الفترة المقبلة، لكننا نبحث عن الموعد الأفضل.

كما أكد عبد الحفيظ أن أيمن أشرف لاعب سموحة اقترب بقوة من ارتداء قميص الأهلي فى الموسم الجديد، كما نفى رحيل حسام البدرى المدير الفنى للأهلي نهاية الموسم.