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البيت الأبيض: ترامب يختار "مارك جرين" لرئاسة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
ترامب

البيت الأبيض: ترامب يختار "مارك جرين" لرئاسة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

2017-05-11 06:47:09
وكالات

أفاد البيت الأبيض بأن الرئيس دونالد ترامب سيعين مارك جرين، العضو السابق بالكونجرس على رأس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وذكر راديو”سو” الأمريكي اليوم الخميس، أنه سبق لجرين أن عمل سفيرا للولايات المتحدة الأمريكية بتانزانيا، ويشغل حاليا منصب رئيس المعهد الجمهوري الدولي، وسيتقلد جرين منصبه الجديد بعد موافقة مجلس الشيوخ.
ولمارك جرين خبرة طويلة أيضا في مجال السياسة الخارجية وإدارة الأعمال والتعاون الدولي.

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