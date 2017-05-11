قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه من المقرر تنفيذ خط سكة حديد يربط العين السخنة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة 6 أكتوبر، والعلمين الجديدة.

وأضاف وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه جارى التنسيق مع وزارة النقل والجهات الاخرى لتنفيذ هذا المشروع، مشيرًا إلى أنه عرض على مسئولى البنك الأوربى إعادة الإعمار، تمويل المشروع، وأبدوا موافقة مبدئية، لحين الانتهاء من الدراسات التفصيلية للمشروع، بحسب وكالة “أونا”.