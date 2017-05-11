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اليوم.. وزير التنمية المحلية يناقش منظومة النظافة بالمحافظات
هشام الشريف وزير التنمية المحلية، ‎

اليوم.. وزير التنمية المحلية يناقش منظومة النظافة بالمحافظات

2017-05-11 06:18:31

يعقد الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية اجتماعا، اليوم، مع قيادات الوزارة لمناقشة منظومة النظافة في المحافظات، وتوفير السلع والخدمات وضبط الأسعار استعدادا لشهر رمضان.

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