الريال يواجه أتلتيكو لحسم التأهل لنهائي دوري الابطال

يحل فريق ريال مدريد الإسبانى ضيفا ثقيلا على أتلتيكو مدريد بملعب “فيسنتي كالديرون”، في التاسعة إلا ربع مساء اليوم الاربعاء، فى إياب الدور نصف النهائي من منافسات ...