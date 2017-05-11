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الخميس 11 مايو 2017 05:54 صباحاً
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ننشر أسعار الدولار اليوم الخميس بالبنوك المصرية
دولارات
دولارات

ننشر أسعار الدولار اليوم الخميس بالبنوك المصرية

2017-05-11 05:22:54
كتب- ربيع شعبان
البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ
مصرف أبوظبى الإسلامى 18.08 18.17 17 ساعة
اتش اس بى سى HSBC 18.08 18.23 أسبوع واحد
كريدى أجريكول 18.07 18.17 أسبوع واحد
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 18.07 18.17 4 أيام
البنك المصرى الخليجى 18.07 18.17 20 ساعة
بنك التعمير والإسكان 18.05 18.15 4 أسابيع
البنك المصرى لتنمية الصادرات 18.05 18.15 4 أيام
البنك التجاري الدولي (CIB) 18.05 18.15 3 أسابيع
البنك العربى 18.05 18.15 4 أسابيع
بنك عودة 18.05 18.15 3 أسابيع
بنك مصر إيران التنمية 18.05 18.15 أسبوعين
بنك بلوم 18.05 18.15 4 أسابيع
بنك البركة 18.05 18.15 4 أسابيع
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 18.05 18.15 أسبوعين
المصرف المتحد 18.05 18.15 2 يومين
البنك المركزى المصرى 18.03 18.13 14 ساعة
بنك القاهرة 18.00 18.10 16 ساعة
البنك العربي الأفريقي الدولى 18.00 18.10 شهر واحد
بنك الإسكندرية 18.00 18.10 أسبوعين
بنك قناة السويس 18.00 18.10 7 أيام
بنك فيصل الإسلامى 18.00 18.10 شهرين
البنك الأهلى اليونانى 18.00 18.10 7 أيام
البنك الأهلي المصري 17.95 18.05 شهر واحد
بنك التنمية والإئتمان الزراعى 17.95 18.05 شهر واحد
بنك مصر 17.95 18.05 شهر واحد
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