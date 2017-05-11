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ننشر أسعار الذهب اليوم الخميس بالسوق المصري
مصوغات ذهبيه
مصوغات ذهبيه

ننشر أسعار الذهب اليوم الخميس بالسوق المصري

2017-05-11 05:17:46
كتب- ربيع شعبان
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 698 إلى 701
عيار 22 640 إلى 642
عيار 21 611 إلى 613
عيار 18 524 إلى 525
عيار 14 407 إلى 409
عيار 12 349 إلى 350
الاونصة 21,717 إلى 21,788
الجنيه الذهب 4,888 إلى 4,904
الكيلو 698,286 إلى 700,571
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
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