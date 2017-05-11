حقق توني كروس لاعب خط وسط ريال مدريد الإسباني، إنجازا في مشواره الكروي، عبر المشاركة في مباراة الديربي أمام أتلتيكو مدريد، مساء /الأربعاء/ بملعب فيسنتي كالديرون، في إياب نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، والذي انتهى بفوز أتليتكو 2-1.

وأشارت شبكة “سكواكا” البريطانية في إحصائية لها إلى أن كروس بات أكثر لاعب ألماني مشاركةً في لقاءات النادي الملكي، على مدار تاريخه في دوري الأبطال، وذلك برصيد 35 مباراة.

ويعد كروس من الركائز الأساسية للعملاق المدريدي، منذ انضمامه إلى صفوف الفريق قادما من بايرن ميونيخ الألماني في صيف 2014.

وساهم اللاعب الألماني في تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا ، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.